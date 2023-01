Jungunternehmerin startet mit „reDaRei“ ins neue Jahr

Werbung

Die Hollenthonerin Daniela Reisner startet mit ihrem neuen Kommunikationsunternehmen „reDaRei“ ins neue Jahr. „Vielfältige Erfahrungen im Lokaljournalismus, aber auch als Marketingleitung in verschiedenen Unternehmen haben nebst umfassenden Fortbildungen meinen Bauchladen gut gefüllt. Dies alles möchte ich meinen künftigen Kunden anbieten“, so Daniela Reisner, die früher auch für die NÖN Wiener Neustadt tätig war. Konkret sind es zwei Geschäftsfelder, die sie zu Beginn vorrangig mit ihrer „Kommunikationsgreißlerei“ bedienen möchte.

„Im Bereich Social Media- und Content-Marketing erarbeite ich für Personen oder Unternehmen, die in den sozialen Medien sichtbar werden wollen, Konzepte, mit denen dies erfolgreich gelingen kann und begleite sie als Mentorin auf diesem Weg“, so die Jungunternehmerin. Je nach Bedarf stellt sie Unternehmen auch die (Text-)Inhalte zur Verfügung – sowohl für Social Media, Pressetexte, Blogartikel oder Newsletter. Dabei ist sie auch für große Projekte gewappnet und kann auf die Unterstützung einer Wiener Partneragentur zurückgreifen.

Das zweite Geschäftsfeld der „reDaRei“ sind freie Reden für verschiedene Anlässe, wie freie Trauungen, Abschieds- oder Willkommensfeiern. „Es gibt immer mehr Paare, die auf eine persönliche und individuelle Art und Weise an dem Ort ihrer Wahl ihre Hochzeit feiern wollen. Für sie gestalte ich Zeremonien, bei denen sie und ihre Geschichte im Mittelpunkt stehen“, so Daniela Reisner, die dafür eine Ausbildung zur freien Rednerin bzw. professionellen Sprecherin mitbringt. Aber auch für Familien, die als Ersatz für eine Taufe ihre Neugeborenen im Leben willkommen heißen wollen, bietet sie Willkommensfeiern an oder schafft mit Abschiedsfeiern den Rahmen, um von geliebten Verstorbenen Abschied zu nehmen.

