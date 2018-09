Eine nicht alltägliche Eröffnung fand am Freitag in Hollenthon statt. Der Überlebenstrainer Martin Mollay nahm Österreichs erstes „Prepper-Hostel“ in Betrieb.

Hinter der unscheinbaren Fassade von Hollenthon 34 am „Hollenthoner Berg“ verbirgt sich eine Herberge der besonderen Art. Gedacht als Unterkunft für jene, die sich das aktuelle Survival-Programm von Martin Mollay vermitteln lassen, oder einfach nur versuchen wollen, ein paar Tage ganz unkonventionell in eine Welt ohne überflüssigen Ballast einzutauchen.

Am Eingang wartet eine Echtholz-Outdoorküche

„Reduktion soll bereichern“, verspricht der Betreiber. Und die Einrichtung ist auch wirklich auf das Notwendigste reduziert. Zwar geschmackvoll und wohnlich, aber ohne „Ballast“ wie etwa ein Nassklo – dafür gibt es ja das nahezu geruchlose und zu 100 Prozent recycelbare „Kompostklo“ im Garten. Ein Wasserhahn in der Küche wäre unnötiger Luxus, wo es doch neben dem Haus einen Brunnen mit Pumpe gibt. Schon am Eingang erwartet die Besucher eine Echtholz-Outdoorküche.

Die Einrichtung der Räume ist ebenfalls aufs Wesentliche reduziert: Die Küche mit Stellagen, in denen Gläser mit selbst gemachtem Dörrobst stehen, sowie einem Fußboden aus gebrannten Ziegeln. Oder die Schlafzimmer mit Naturholzbetten und zum Teil Petroleumlampen, die Ruhe und Entschleunigung vermitteln. Das einzige Zugeständnis an die Jetztzeit: Es gibt eine Dusche mit fließendem Wasser.