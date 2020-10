Ein Pkw geriet aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und krachte in einen entgegenkommenden Lkw. Wenig später brach Feuer aus, das ein zufällig vorbeikommender Polizist der Wöllersdorfer Inspektion - er war auf dem Weg in den Dienst - in Schach halten konnte.

"Wir haben dann die Löscharbeiten übernommen und haben das Wrack geborgen", so Wöllersdorfs FF-Kommandant Martin Huber im Gespräch mit der NÖN.

Der junge Fahrzeuglenker hatte keine Chance und konnte von den Rettungskräften nur noch tot geborgen werden. Die B21 musste für die Dauer der Aufräumarbeiten gesperrt werden.