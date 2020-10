Ein Pkw geriet aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und krachte in einen entgegenkommenden Lkw. Wenig später brach Feuer aus, das ein zufällig vorbeikommender Polizist der Wöllersdorfer Inspektion - er war auf dem Weg in den Dienst - in Schach halten konnte.

"Wir haben dann die Löscharbeiten übernommen und haben das Wrack geborgen", so Wöllersdorfs FF-Kommandant Martin Huber im Gespräch mit der NÖN.

Der junge Fahrzeuglenker, ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Neunkirchen, hatte keine Chance und konnte von den Rettungskräften nur noch tot geborgen werden. Die B21 musste für die Dauer der Aufräumarbeiten gesperrt werden.