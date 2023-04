Anton Struppy neue Direktor vom „Hilton Garden Inn“ in Wiener Neustadt

Seit kurzem weht an der Spitze des "Hilton Garden Inn"-Hotels in Wiener Neustadt personell ein frischer Wind. Anton H. Struppy übernahm die Leitung des Hauses im Stadtpark. Jetzt war er bei Bürgermeister Klaus Schneeberger zu Gast, um sich vorzustellen und seine ersten Pläne zu präsentieren.

"Ich freue mich sehr, dass das Hilton mit Anton Struppy einen höchst engagierten neuen Leiter hat. Das Haus hat sich seit seiner Eröffnung hervorragend entwickelt und sich einen sehr guten Namen gemacht. Das gilt es nun zu verstärken und das Hotel in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Wenn ich mir die Pläne von Herrn Struppy so anhöre, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass ihm das auch gelingen wird. Ich gratuliere zur neuen Aufgabe und wünsche viel Freude und Erfolg", so Bürgermeister Klaus Schneeberger.

Anton H. Struppy ist seit vielen Jahren am Event-Sektor und in verschiedenen Tourismus-Bereichen aktiv – so hat er zum Beispiel Österreichs erste Golf-Messe ins Leben gerufen und erfolgreich etabliert.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.