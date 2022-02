"Heimweg-Telefon" in Wiener Neustadt nimmt wieder Betrieb auf

Das "Heimweg-Telefon" gibt es in Wiener Neustadt seit 2018. Das Angebot richtet sich an all jene, die sich auf dem nächtlichen Nachhauseweg unsicher fühlen. Unter 02622 / 373-333 gibt man seinen Standort durch, eine Mitarbeiterinnen oder ein Mitarbeiter am anderen Ende der Leitung - speziell ausgebildete Ordnungswächter der Stadt Graz - sollen das Gefühl der Angst nehmen.

