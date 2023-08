„D'Ortler“ feiern 100. Geburtstag auf der Hohen Wand

Mit wie viel Begeisterung die ersten „Ortler“ am Werk waren, lässt sich wohl am besten erahnen, wenn man sich vor Augen führt, welche Anstrengungen sie auf sich nahmen: Als die passionierten Bergsteiger zu Beginn der 1920er-Jahre beschlossen, eine Schutzhütte zu errichten, gab es noch keine Straße auf die Hohe Wand.

Großer Andrang bei der Eröffnung der Hütte 1923 Foto: privat

Werkzeug und Material mussten zur Baustelle getragen oder mit Karren über Waldwege transportiert werden. Vor genau 100 Jahren war es dann so weit: Am 23. August 1923 wurde die Ortlerhütte (Postlstraße 106 in Maiersdorf) eröffnet.

Heinrich Schütz ist seit dem Jahr 2017 Obmann Foto: privat

Nach wir vor ist die „Alpine Gesellschaft d'Ortler“ höchst aktiv: „Wir sind eine Gemeinschaft, die großen Wert darauf legt, selbst Renovierungen und Arbeiten durchzuführen“, sagt Obmann Heinrich Schütz zur NÖN: „Das bildet ein super Team, wo alle ein gemeinsames Interesse haben.“

50 Jahr-Feier 1973: Die Ehrenobmänner Richard Biedermann und Josef Siedlinsky mit Josef Wilscher. Foto: privat

Seit gut 30 Jahren hält der Verein bei rund 70 Mitgliedern, wobei Schütz ein Muster beobachtet: „Wir haben viele Familien, die mit Kindern rauffahren. Mit rund 20 Jahren lässt bei vielen die Begeisterung nach – und steigt dann mit 40 wieder. Viele sind Kinder oder Enkel von ehemaligen Mitgliedern, es ist sehr familiär bei uns.“ Was Schütz angesichts der langen Geschichte wichtig ist: „Wir leben nicht in der Vergangenheit, sondern schauen nach vorne und überlegen, was weiter bei der Hütte verbessert werden kann.“ Aktuell wird über eine Photovoltaik-Anlage und Verbesserungen bei der Heizung nachgedacht. Alle Infos: www.ortlerhuette.at