Wiener Neustadt: Anrainern am Flugfeld stinkt’s

Abmontiertes Hunde-Schild. Foto: Schranz

Den Anrainern am Flugfeldgürtel graust es: Sie berichten der NÖN von haufenweise Hundekot am Grünstreifen vor den Häusern 92 und 94. Was sich bei einem Lokalaugenschein der NÖN bestätigt, „und das ist keine Ausnahme“, wie Anwohner Franz Tenschert weiß. Er habe auch schon des Öfteren Hundebesitzer angesprochen, „aber meistens bekommt man nur eine blöde Antwort“, ärgert sich der Flugfelder. Taferl mit dem Hinweis, dass der Bereich kein „Hundeklo“ sei, würden verschwinden. „Im Sommer hat die Gemeinde das Gras einfach wachsen lassen, da sind die Hunde nicht hinein. Aber jetzt, wo es kurz ist, ist wieder alles voller Hundekot“, erzählt Franz Tenschert.

Sackerlspender mit Sackerl. Foto: Schranz

Was sich beim Lokalaugenschein der NÖN auch herausstellte: Ein Sackerlspender für die Hinterlassenschaften ist eigentlich nur wenige Meter von der Problemzone entfernt zu finden, er wird aber oft nicht benutzt.

ÖVP-Gemeinderat Hans Machowetz kennt das Problem am Flugfeld, das auch schon einmal vis-a-vis vor der Kirche akut war. „Die Kirchenbesucher sind oft reingestiegen, was in der Messe dann dementsprechend schlimm gerochen hat“, erinnert er sich. Da Hinweisschilder und „gutes Zureden“ nicht halfen, wurde der kleine Grünstreifen vor der Kirche entfernt und betoniert, was aber keine generelle Lösung sein kann, weiß Machowetz. „Sonst fällt mir leider auch keine Lösung für das Problem ein“, gibt er offen zu.

