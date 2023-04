„Hund soll sich wohlfühlen“ im Yuma Style in Wiener Neustadt

„Ich wollte schon immer etwas mit Hunden machen, wusste aber nicht, was genau“, erzählt Carmen Rusa Schärf gegenüber der NÖN. Schnell wurde ihr dann aber klar, dass sie den Hunden etwas Gutes tun möchte. Auf die Idee, Hundefriseurin zu werden, kam sie durch den Hund ihres Exfreundes: „Die Hundesalons waren alle ausgebucht, keiner hatte Zeit. Daher wollte ich mich in diesem Bereich selbstständig machen.“

Letztes Jahr entschied sie sich, die Ausbildung zur Hundefriseurin zu machen. Nach ihrem Abschluss ging es auf die Suche nach einem geeigneten Geschäft. „Ich wusste, dass ich viel Platz brauchen würde, da ich auch ein Hundespa einrichten möchte, für Hunde, die Hautallergien haben“, sagt Rusa Schärf. Und so eröffnet sie gemeinsam mit Bruder Marius Rusa in der Wiener Straße 64/2 am 3. April ihren Hundesalon „Yuma Style“: „Ich habe den Salon nach meinem Hund benannt. Außerdem heißt Yuma auf Japanisch Herzlichkeit.“

Rusa Schärf ist wichtig, dass es den Hunden bei ihr gut geht, „sie sollen sich wohlfühlen“. außerdem nimmt sie sich viel Zeit für jeden einzelnen Hund, „ich will alles so schonend wie möglich machen“. Die ersten Wochen ihres Terminkalenders sind bereits schön voll. Angeboten werden trimmen, waschen, schneiden, föhnen, Komplettpflege sowie Aroma- und Talasso-Therapie uvm..

Terminvergabe nur telefonisch unter 0664 822 05 60.

