Weltweit größter Anbieter für Tribologie-Services in Neustadt eröffnet

Welches Material ist am besten geeignet? Welche Eigenschaften bringt welche Oberfläche mit sich? Und welches Schmiermittel garantiert guten Gebrauch und Langlebigkeit? Diese und ähnliche Fragen sind bei der Entwicklung neuer Produkte oft wichtige Punkte. Antworten darauf zu bekommen, kann lange dauern und viel Geld kosten.

Abhilfe schaffen soll hier die i-TRIBOMAT GmbH, die nun am ecoplus Technopol in der Civitas Nova eröffnet wurde. Sie ist in der EU das größte digitale Forschungszentrum für Reibung, Verschleiß und Schmierung und gleichzeitig der weltweit größte Anbieter von tribologischen Services. Zu den Kunden zählen unter anderem große internationel Autohersteller.

„Dass dieses internationale Vorzeigeprojekt in Wiener Neustadt angesiedelt ist, ist eine große Ehre und bestätigt die außerordentliche Qualität der Forschungsarbeit, die am Technopol geleistet wird“, sagt Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP).

Die Projektpartner der i-TRIBOMAT GmbH: Marin Herr (AC2T research GmbH), Christoph Wintersteiger (AC2T research GmbH), Itziar Alonso (Fundacion TEKNIKER), Luis Uriarte (Fundacion TEKNIKER), Alberto Alberdi (Fundacion TEKNIKER), Nicole Dörr (ÖTG), Martus Söderfall (LTU Luleå University of Technology), Helena Ronkiannen (VTT Technical Research Centre of Finland), Mirco Kröll (Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung BAM), Dirk Spaltmann (Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung BAM), Xavier Borras (AC2T rescheach GmbH), Donna Dykeman (ANSYS), Franz Pirker (AC2T research GmbH), Reinhard Grundtner (AC2T research GmbH), Ichiro Minami, (LTU Luleå University of Technology), Ulrike Cihak-Bayr (AC2T research GmbH) und Andreas Pauschitz (AC2T research GmbH) Foto: AC2T research GmbH

Das Unternehmen ist das Ergebnis eines Gemeinschaftsprojektes, das mit EU-Fördermitteln gestartet wurde. Koordinator der zehn intrenationalen Partner und dem Fördervolumen von mehr als sieben Millionen Euro war die AC2T research GmbH, die am Technopol ihren Sitz hat. „Alle Services werden plattformbasiert, digital, der Industrie angeboten. Über ein Kundenportal können die verschiedenen Leistungen einfach über Klick & Collect kundespezifisch zusammengestellt werden. Der ganze Prozess von der Anfrage bis zur Rechnungslegung ist digitalisiert“, erklärt Franz Pirker, Projektleiter und Geschäftsführer der i-TRIBOMAT GmbH das neue Service-Angebot.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.