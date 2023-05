Großes Interesse an erster Mitmach-Konferenz in Gutenstein

35 Teilnehmer kamen zur ersten „Piestingtaler Mitmach-Konferenz“ in den Gutensteinerhof. An acht Thementischen wurden Ideen erarbeitet. Eine konkrete: Ab 2024 soll einen neuen Bauernmarkt in Markt Piesting geben. Am 10. November soll bei einer „Ernte-Veranstaltung“ gezeigtwerden, was aus den Ideen geworden ist.

Jonas Lindmaier, Sandra Gottschall, Clemens Schnabel und Rudolf Fleischmann an einem der Themen-Tische Foto: zVg

Die „Mitmach-Region Piestingtal“ ist eine von „100 Mitmach-Regionen“, die im deutschsprachigen Raum gegründet wurde, um nachhaltige Lösungen vor Ort zu erarbeiten und umzusetzen. Wer auch interessiert an Austausch und Vernetzung für neue ökologische Lösungen ist, kann sich unter info@mmr-piestingtal.at melden.

