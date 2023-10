Felixdorfer Mittelschule ist federführend bei Projekt „Erasmus+“

Wie Direktorin Michaela Strobl erklärt, werden Themen wie „erneuerbare Energien”, „nachhaltige Lebensräume” und „Wassersparen” diskutiert. Dabei sollen neue Ideen entstehen. „Dank dieses Projekts werden unsere Schülerinnen und Schüler verschiedene Webanwendungen nutzen, indem sie mit Lernenden aus verschiedenen Ländern zusammenarbeiten und kooperieren”, sagt die Initiatorin des Projekts und Pädagogin Basak Tas-Kocaman. Das Projekt läuft über zwei Jahre. Ein Delegation aus fünf Schülern der 3. und 4. Klassen und zwei Lehrern darf während dieses Zeitraums einmal in jedes Partnerland reisen und sich dort gegenseitig austauschen. Zum Abschluss des Projekts werden die Mitwirkenden dieser Länder nach Österreich eingeladen.

„Wir sind wirklich sehr stolz darauf, dass wir als einzige Dorfschule mit dabei sind und das Projekt sogar ausführen dürfen”, so die Schulleiterin. Sie sei sehr froh darüber, dass sich Tas-Kocaman so für die Teilnahme an „Erasmus+„ engagiert habe, denn für so ein großes Projekt „braucht es jemanden, der mit viel Herzblut dabei ist.“