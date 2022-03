Defekte Fernwärmeleitung verursachte Flurbrand in Wiener Neustadt

Werbung

Parkbesucher hatten gegen 17.30 Uhr per Notruf eine Rauchentwicklung gemeldet, woraufhin die Einsatzkräfte ausrückten. "Die Auffindung der Einsatzstelle gestaltete sich jedoch schwierig, da die Anzeiger den Einsatzort nicht genau beschreiben konnten", berichtete die FF Wiener Neustadt am Freitag in einer Aussendung. "Zudem waren diverse Brücken im Akademiepark nicht für das Gewicht der schweren Feuerwehrfahrzeuge ausgelegt."

Schlussendlich konnten die Florianis aber die Einsatzstelle aufgrund der starken Rauch- und Dampfentwicklung entdecken. Einsatzleiter Peter Lenauer entschied daraufhin, die Aufstellfläche des Hilfeleistungsfahrzeuges in die Neudörflerstraße zu verlegen und den Löschangriff über ein benachbartes Grundstück durchzuführen. So konnte man den sich entwickelnden Flurbrand rasch löschen.

"Aufgrund des starken Dampfaustritts aus dem Boden vermutete der Einsatzleiter eine Beteiligung der unterirdisch verlaufenden Fernwärmeleitung und ließ das zuständige Energieversorgungsunternehmen sowie aufgrund der Einsatzörtlichkeit den diensthabenden Offizier der Theresianischen Militärakademie verständigen", erklärte die FF in ihrer Aussendung. Auch der Leiter des Wiener Neustädter Wirtschaftshofes, Thomas Pils, sei vor Ort eingetroffen.

In Absprache mit Pils sowie mit dem Energieversorgungsunternehmen und dem OVD der Militärakademie führte die FF Wiener Neustadt "nach großzügiger Bewässerung der Umgebung zur Vermeidung von weiteren Brandausbrüchen Absperrmaßnahmen durch" und übergab die Einsatzstelle an das Energieversorgungsunternehmen, das die notwendigen Arbeiten an der Fernwärmeleitung durchführte.

