Badner bei Verkehrsunfall in Markt Piesting schwer verletzt

Kurz vor 19.30 Uhr wurde die FF Markt Piesting am Montag gemeinsam mit der FF Dreistetten zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Ein Lenker aus dem Bezirk Baden war mit seinem Auto auf der Hernsteiner Straße auf der „langen Geraden“ in Fahrtrichtung Markt Piesting von der Fahrbahn abgekommen und geradewegs in den Wald gefahren, wo er gegen einen Baum krachte.

Die FF Hernstein war als erste Wehr vor Ort und half dem Lenker, der in seinem Pkw eingeklemmt war. Die FF Markt Piesting und die FF Dreistetten kümmerten sich derweil um Beleuchtung und Brandschutz.

Nach der notärztlichen Versorgung vor Ort wurde der Fahrer mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 3 ins Krankenhaus geflogen.