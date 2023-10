220 Teilnehmer bei internationaler Einsatzübung

Annahme war ein Erdbeben der Magnitude 5,6 in Wiener Neustadt, berichtete das Rote Kreuz Niederösterreich am Samstag.

„Es sind Bilder, die uns in den vergangenen Jahren begleiten, die uns alle zutiefst erschüttern: Bilder von Kriegen, Bilder von Naturkatastrophen und Hungersnöten, Bilder von Zerstörung und Verzweiflung. Umso mehr sind Menschen gefragt, die Hilfe leisten und Not lindern, ganz entsprechend dem Grundgedanken des Roten Kreuzes“, erklärte Nieder

österreich-Präsident Josef Schmoll. Die Übung habe einmal mehr deutlich gemacht, wie wichtig länderübergreifende Zusammenarbeit in Zeiten von Krisen und Katastrophen sei.

Die internationalen Teams wie auch die heimischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten großartige Arbeit geleistet und sich den Herausforderungen gestellt, betonte Landesrettungskommandant Wolfgang Frühwirt. Es sei gezeigt worden, „was dank guter Teamarbeit möglich ist“.

Ein Erdbeben als Übungsszenario habe an die Ereignisse in der Türkei, in Syrien und Marokko erinnert. Gerade diese Katastrophen machten „deutlich, welchen Stellenwert internationale Einsatzgruppen haben“, so das Rote Kreuz.