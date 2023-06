SPÖ-Vize Rainer Spenger im Interview: „Müssen zusammenhalten!“

NÖN: Was war der erste Gedanke, als Sie von dem „Wahl-Irrtum“ erfahren haben?

Rainer Spenger: Dass ich in einem schlechten Film bin.

Was muss jetzt geschehen, um das Vertrauen der Mitglieder wiederherzustellen? Was können Sie dazu beitragen?

Spenger: Das, was sowieso hätte geschehen müssen: Alle, die guten Willens sind, müssen kühlen Kopf bewahren und zusammenhalten. Es wird nur gemeinsam gehen, uns aus dieser Talsohle zu führen – auch wenn's schwer ist und vielleicht länger dauert. Aber es wird gelingen. Im Grunde geht es um Glaubwürdigkeit. Dafür werde ich mich weiter einsetzen und in Wiener Neustadt vorangehen. Eines noch zum Montag: Es war ein sehr dummer und peinlicher Fehler der Wahlkommission, keine Frage. Wenn ich aber an die demokratiepolitisch bedenklichen FPÖ-Ibiza-Videos oder die machtversessenen ÖVP-Chats denke, dann sollten all jene, die jetzt hämisch mit dem Finger auf uns zeigen, zuerst mal vor der eigenen Tür kehren.

Sie haben sich auf die Seite von Hans Peter Doskozil geschlagen, jetzt ist doch Babler Parteichef. Was bedeutet das für Sie persönlich?

Spenger: Nichts. Demokratische Entscheidungen müssen akzeptiert werden. Persönliche Befindlichkeiten sind – vor dem Hintergrund des großen Ganzen – fehl am Platz. Ich gratuliere Andreas Babler und wünsche ihm das Beste!

Hat die Wende Auswirkungen auf die Wiener Neustädter SPÖ?

Spenger: Nein.

Wird es als Doskozil-Fan für Babler eine baldige Einladung nach Wiener Neustadt geben?

Spenger: Er ist gewählter Parteivorsitzender und wird im Zuge seiner Österreich-Tour sicher auch bei uns Halt machen.