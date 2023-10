Charity-Theater: Der kleine Prinz besuchte McDonald's Wiener Neustadt

Die Gäste der Wiener Neustädter McDonald's-Restaurants konnten Karten für das Theaterstück gewinnen. Das Märchen „Der kleine Prinz“ brachte die Theaterbesucher nicht nur zum Schmunzeln und Nachdenken, sondern regte auch zum Spenden zugunsten des Vereins „Darth Science“ an. Die Spenden wurden von Alexandra Stief aufgestockt, insgesamt 1.500 Euro konnten so an den Verein, der Schüler für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik sowie die Welt der Astronomie begeistern will, übergeben werden.

Nach Ende der Freitagabend-Veranstaltung erwartete die Theatergäste noch eine Überraschung: Im Hof des MÄX wurde ein Teleskop aufgebaut und große sowie kleine Theatergäste konnten vor Ort den Saturn und den Mond mit großen Augen bewundern. „Darth Science“-Obmann Martin Wukowich lieferte den Gästen damit einen ersten Vorgeschmack auf die atemberaubenden Astrofotografien der Sternwarte in Wiesmath, die im Sommer 2024 eröffnet wird.

Franchisenehmerin Alexandra Stief

„Es war schön, wieder einen Abend lang Kind sein zu dürfen und diese besonderen Momente gemeinsam mit meinen Gästen zu teilen“, so Alexandra Stief: „Ich freue mich sehr, den Verein 'Darth Science' mit den Spendeneinnahmen unterstützen zu können und jungen Menschen den Zugang zur Wissenschaft damit zu erleichtern.“

„Darth Science“-Obmann Martin Wukowich hatte vor Ort Gelegenheit, seine Initiative vorzustellen: „Unser Ziel ist es, junge Menschen für die unterschiedlichsten Bereiche der Wissenschaft zu begeistern und sie zu ermutigen, ihre Neugier und ihren Forschergeist bereits im Schulunterricht zu entfalten. Wir sind sehr froh, mit McDonald's Wiener Neustadt einen Partner zu haben, der unsere Ziele unterstützt und möchten uns bei allen Anwesenden für ihre Großzügigkeit bedanken.“