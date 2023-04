Küchenbrand im Vabene in der Wiener Neustädter Innenstadt

Fett brennt mit mehr als 300° C was dazu führt, dass Wasser, welches auf keinen Fall verwendet werden darf, schlagartig verdunsten würde und so das brennende Fett in einer Stichflamme durch den Raum trägt. 1 Liter Wasser verdampft zu ca. 1.600 l Wasserdampf. Das führt zu Stichflammen von bis zu 20 Metern. Verwenden Sie daher bei Fettbränden den passenden Deckel, eine Löschdecke oder einen Fettbrandlöscher (A, B, F-Schaummittel). Drehen Sie die Kochstelle ab und rufen Sie die Feuerwehr unter 122.