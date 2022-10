Feierliche Eröffnung des neuen Kindergartens in Wr. Neustadt

Mit Beginn dieses Kindergartenjahres haben in Wiener Neustadt gleich drei neue Kindergärten ihren Betrieb aufgenommen. Nachdem in den vergangenen Wochen bereits der Kindergarten „Am Haidbrunnen“ in der Merbotogasse mit zwei Gruppen sowie der Kindergarten Kaisersteingasse mit zwei Gruppen feierlich eröffnet wurden, folgte am heutigen Freitag die Eröffnung des Kindergartens Ungarviertel am Areal des „Haus der Barmherzigkeit Traude Dierdorf Stadtheims“ mit vier Gruppen durch Landesrätin für Soziales, Bildung, Jugend und Familie Christiane Teschl-Hofmeister, Bürgermeister Klaus Schneeberger und Bildungsstadtrat Philipp Gruber.

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister verwies im Rahmen der Eröffnung auf das neue blau-gelbe Kinderbetreuungspaket: „Mit der kürzlich präsentierten ‚blau-gelben Kinderbetreuungsoffensive‘ schlägt das Land NÖ ein neues Kapitel für Familien in Niederösterreich auf. Zum Ersten werden wir unsere Kindergärten ab September 2024 auch für Zweijährige öffnen. Damit schließen wir die Lücke zwischen dem Ende der Karenzzeit und dem Eintritt in den Kindergarten."

"Zum Zweiten wird es bereits ab September 2023 kostenlose Vormittagsbetreuungsangebote für alle Kinder von 0 bis 6 Jahren geben. Der dritte Eckpunkt ist ein flächendeckendes Betreuungsangebot mit längeren Öffnungszeiten. Viertens werden wir die Gruppengrößen verringern und den Personal-Kind-Schlüssel verbessern, und fünftens werden wir die Schließtage reduzieren. Wiener Neustadt ist hier seit vielen Jahren ein Vorreiter und ganz wichtiger Partner“, führt sie weiter fort.

Der enormen Bedeutung der Kindergärten für die Bildung werde laut Bürgermeister und Bildunsstadrat in Wiener Neustadt seit vielen Jahren Rechnung getragen. Gemeinsam mit dem Land NÖ sollen bis 2025 mehr als 100 Gruppen für über 2.200 Kinder zur Verfügung stehen und Wiener Neustadt damit zu 'KINDER NEUSTADT' machen. Gemäß des Stadtentwicklungsplans STEP WN2030+ sei bei der zukünftigen Entwicklung Wiener Neustadts die Stärkung der Stadtviertel ein besonderes Anliegen. Dazu gehöre auch, dass gerade die elementaren Bildungseinrichtungen quasi direkt vor der Haustüre der Familien platziert werden.

"Es freut uns daher ganz besonders, dass wir mit dem Kindergarten Ungarviertel einen Kindergarten in unmittelbarer Nähe zum Stadtheim sowie zum bis 2025 entstehenden ‚Generationenpark Ungarviertel‘ eröffnen können. Damit schaffen wir nicht nur Betreuungsplätze im direkten Wohnumfeld, sondern auch für die Genossenschaft einen Mehrwert ihrer Anlagen, und ermöglichen zusätzliche soziale Schwerpunkte im Kindergarten durch gemeinsame Projekte mit dem Stadtheim und den dortigen Bewohnerinnen und Bewohnern“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger und Bildungsstadtrat Philipp Gruber.

Sowohl ältere und pflegebedürftige Menschen als auch unsere ganz Jungen verdienen eine Umgebung zum Wohlfühlen und die beste Betreuung. Der neue Kindergarten Ungarviertel bietet dahingehend eine große und wertvolle Bereicherung am Areal des ‚Haus der Barmherzigkeit Traude Dierdorf Stadtheims‘. Wir freuen uns sehr über dieses Miteinander, denn Kinder bringen viel Leben und Abwechslung in die Nachbarschaft, und gleichzeitig fördert die Bildungseinrichtung den Kontakt und das Verständnis zwischen den Generationen“, so Christoph Gisinger, Institutsdirektor des Haus der Barmherzigkeit, und Lukas Pohl, Geschäftsführer und Heimleiter des „Haus der Barmherzigkeit Traude Dierdorf Stadtheims“.

Der Kindergarten wurde mit einem Festakt eröffnet, der durch Musikstücke der Kinder umrahmt und mit gemeinsamen Baumpflanzungen am Areal abgeschlossen wurde. Im Zuge eines „Tages der offenen Tür“ gab es am Nachmittag die Möglichkeit zur Besichtigung sowie Unterhaltung mit Zauberin "Magic Franky".

Alle weiteren Infos zum Ausbau der Kindergärten in Wiener Neustadt finden Sie unter https://www.wiener-neustadt.at/de/stadt/aktuelles-detail/kindergartenpaket.

