Mathematik als Erlebnis in Wr. Neustadt

Hand aufs Herz! Verspüren Sie beim Begriff „Mathematik“ nicht auch ein seltsames Gefühl in der Magengegend? Erinnerungen an die eigene Schulzeit?

Keine Sorge, dann ergeht es Ihnen wie vielen Mitmenschen, die mit einem mulmigen Gefühl an ihre überschaubaren Leistungen in diesem Gegenstand zurückdenken.

Die langjährige, mittlerweile ehemalige Lehrerin Gerlinde Faustmann ist Ideengeberin, Organisatorin und Leiterin des Museums „Erlebnis Mathematik“ in Wiener Neustadt. Und sie beruhigt gleich: Rechnen ist beim Besuch dieser Einrichtung nicht verpflichtend!

„Man muss hier keine Gleichungen lösen!“

„Nein, überhaupt nicht. Jede Besucherin und jeder Besucher findet hier – ich würde fast sagen chaotische – Sachen, wo er nachher merkt, dass da Mathematik versteckt ist. Aber schöne Mathematik, nicht die, die man in der Schule lernen muss. Man muss hier keine Formeln umformen, keine Gleichungen lösen“, begrüßt die quirlige Pädagogin. Und sie räumt auch gleich mit dem negativen Image dieses Gegenstandes auf.

„Einerseits kommt dies aus der Gesellschaft, ganz besonders von daheim“, vermutet sie. Wenn die Eltern schon in Mathe schlecht waren, finden sie in den seltensten Fällen positive Argumente für diese Wissenschaft. Gerade für Schüler, die sich schwer tun, wäre es gut, wenn Mathematik in der Gesellschaft ein positiveres Bild hätte.

Die Aufgabe ihres Mathematik-Museums sieht Gerlinde Faustmann darin, einerseits das Image von Mathe zu heben und andererseits vor allem den Jugendlichen zu zeigen, dass dieser Gegenstand auch unterhaltsam sein kann. Mathematik und Humor passen zusammen, ist die Museumsleiterin überzeugt – und kann auf zahlreiche Exponate hinweisen, die von jungen Besuchern regelrecht gestürmt werden.

Ein Déjà-vu-Erlebnis wird vor allem den älteren Besuchern der besonders hell beleuchtete Teil der Ausstellung verschaffen. Hier finden sich alte Schularbeitshefte in Originalausgabe. Mit Angabezettel, selbstverständlich fein säuberlich mit Matrize abgezogen.

Zahlreiche Rechenmaschinen finden sich in den Räumlichkeiten ebenso wie beeindruckende Maßstäbe. So war etwa am Wiener Stephansdom ein exaktes Längenmaß für die Waren der Tuchhändler angebracht, das sich allerdings bereits von jenem der nicht weit entfernten Badener oder Wiener Neustädter Branchen-Kollegen unterschied.

10./11. Juni im Zeichen Keplers

Nicht des Geschäfts wegen gründete Gerlinde Faustmann das Museum „Erlebnis Mathematik“. Trotzdem freut sie sich auf Ihren Besuch, bei dem Sie neben unterhaltsamen Informationen und kurzweiligen Fachvorträgen noch vieles aus dem Bereich der Mathematik erleben, mit dem Sie sicherlich nicht gerechnet haben.

Anlässlich seines 450. Geburtstages stehen die Räumlichkeiten am 10. und 11. Juni ganz im Zeichen des Physikers, Mathematikers, Astronoms und Naturphilosophen Johannes Kepler. Diese Reportage ist auch als Podcast auf allen gängigen Plattformen unter www.petersfunkturm.com abrufbar.

