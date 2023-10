„Lange Nacht“ lockte viele Besucher nach Krumbach und Schwarzenbach

Die Jagd im Wandel der Zeit war das Thema der heurigen „Langen Nacht der Museen“ im Museumsdorf Krumbach. Mitglieder der Krumbacher Jagdgemeinschaft stellten Gebrauchsgegenstände der Jäger aus früheren Zeiten zur Schau, Karl Heller leistete mit spannenden Jagdgeschichten seinen Beitrag zu einer gelungenen langen Nacht im Museumsdorf. Rund 80 Besucher hatten die von Vizebürgermeister Alfred Schwarz organisierte Veranstaltung besucht.

Wolfram Machat an einer Esse. Foto: Franz Stangl

In Schwarzenbach gab es mystische Stimmung bei der „Langen Nacht der Museen“: In dem nur von einzelnen Feuern beleuchteten Keltendorf Schwarzenbach belebten am Samstagabend Mitglieder der burgenländischen Keltengruppe „Boii Pannonia“ mit Tätigkeiten vergangener Zeiten das Gelände. So konnten die knapp 100 Besucher, die auf den Burgberg gekommen waren, bei angenehmen spätsommerlichen Temperaturen nachempfinden, wie es hier wohl vor etwas mehr als 2.000 Jahren gewesen sein mag.

An einer Esse war unter anderem Wolfram Machat zu finden (siehe Foto), der nach 28 Jahren Unterrichtstätigkeit am Theresianum in Eisenstadt in Pension ist und seitdem viel Zeit im Keltendorf verbringt. Er nutzt den Abend, um sich neue Kesselhaken zu schmieden.