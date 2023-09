Buntes Stadtfest in Neustädter City startete am Freitag mit viel Sonne

Das „Konzert für Wiener Neustadt“ war am Donnerstag wie gewohnt die Ouvertüre. Seit Freitagvormittag ist das „Bunte Stadtfest“ am Hauptplatz und in den Fußgängerzonen in vollem Gang. Bei sonnigem Wetter startete das Kinderschminken, nahm der Bummelzug seine Fahrt auf und die ersten Musiker sorgten in der Innenstadt mit ihren Darbietungen für gute Stimmung.

An zahlreichen Ständen präsentieren sich Unternehmen und Organisationen - darunter die Fachhochschule, das Krebsbehandlungs- und Forschungszentrum MedAustron, das Asia Resort Linsberg oder das Landesklinikum. Bis Samstag Abend gibt es in der Innenstadt einiges zu sehen und zu hören - und am Hauptplatz sowie im Bürgermeistergarten eine Reihe an Konzerten. Nicht vergessen: Am Samstag findet in der MilAk zudem der Blaulichttag statt.

7. bis 9. September Spiel, Spaß & Musik: Buntes Stadtfest in der Wr. Neustädter Innenstadt