Neue Ordination rund um das Herz in Wiener Neustadt

Heidelberg, Wien, Wiener Neustadt – in diesem Dreieck wird Patrick Sulzgruber in den kommenden Monaten aktiv sein. An der Uni-Klinik Heidelberg leitet er ab Jänner ein wissenschaftliches Projekt. Am Wiener AKH ist er Bereichsleiter der größten kardiologischen Station. Und in Wiener Neustadt eröffnet er in diesen Tagen seine eigene Ordination. Mit Anfang November geht die Praxis für Innere Medizin und Kardiologie in den Vollbetrieb. Untergebracht ist sie im Ambulanten Rehazentrum OptimaMed in der Sparkassengasse.

„Ich möchte die medizinische Expertise, die ich unter anderem am AKH gelernt habe, in die Region bringen“, sagt Sulzgruber zur NÖN. Mit seiner Familie wohnt er in Wiener Neustadt, die Geburt des vierten Kindes im Sommer war „auch ein Beweggrund zu sagen, ich möchte zurück zu meinen Wurzeln in Wiener Neustadt. So habe ich mir gedacht, dass ich mit einer Ordination den Menschen in der Region diese hochqualitative universitäre Medizin zugute führen kann.“ Am AKH bleibt Sulzgruber nach wie vor tätig.

"Viele werden erst aktiv, wenn es zu spät ist", sagt Patrick Sulzgruber. Foto: Christopher Kelemen Photography

In der Ordination könne er „all das anbieten, was auch eine Ambulanz anbietet“, sagt Sulzgruber: „Prinzipiell kann jeder ab dem 18. Lebensjahr zu mir kommen, rein aufgrund der Vorsorge-Untersuchung.“ Die Prävention ist für ihn ein zenttrales Thema: „Ich bin sehr bestrebt, Menschen schon zu betreuen, wo noch gar kein Anzeichen einer Herz-Erkrankung vorhanden ist, und sie so zu begleiten, dass die Erkrankung gar nicht auftreten kann.“

Blutdruck, Blutfett und Blutzucker etwa sollte man schon frühzeitig beobachten und managen. „Viele werden erst viel zu spät aktiv, wenn die ersten Symptome da sind: Druck auf der Brust, Atemnot, Schwindel, usw. Wenn das da ist, ist es schwierig, das wieder wegzumachen.“ Eine Verfettung in den Herzkranzgefäßen etwa „bekommt man nicht mehr weg, man kann nur schauen, dass es gleich bleibt“, sagt Sulzgruber: „Es gibt keinen Rohrax-Reiniger für die Gefäße!“

Eine Überweisung vom Hausarzt ist nicht notwendig. Der Umstand, dass es sich um eine Wahlarzt-Ordi handelt, solle niemanden abschrecken: „Ich bin sehr bestrebt, diese medizinische Qualität nicht nur denen anzubieten, die eine Privatversicherung haben oder es sich leisten können, sondern jedem, der sie in Anspruch nehmen möchte“, so Sulzgruber: „Ich arbeite direkt mit den Kassen zusammen, die 80 Prozent der Kassenleistung erstatten, sodass die Patienten nur einen relativ geringen Selbstbetrag zu leisten haben.“ Fixe Ordinationszeiten gibt es nicht, Termine kann man telefonisch (0660/22 111 33) oder auf der Homepage vereinbaren: www.kardiologie-wn.at.