Fallschirmspringer Peter Hofbauer: Vier Tage im freien Fall

12.000 Fallschirmsprünge, 300 Sprünge pro Jahr, 120 Tage im Flieger, 130 Tage Schirmpacken, vier Tage im freien Fall. Es ist eine beeindruckende Statistik auf die Peter Hofbauer zurückblicken kann. 30 Jahre lang war er Militärfallschirmsprunglehrer beim Jagdkommando in Wiener Neustadt, mittlerweile springt er „in zivil“. Vor Kurzem konnte der Piestinger seinen Jubiläumssprung in einer 12er-Formation absolvieren. Was das Fallschirmspringen für den 65-Jährigen ausmacht? „Es ist einerseits das Gefühl der Freiheit und andererseits, dass ich das Metier beherrsche. Das gefällt mir sehr gut.“ Beim Tandemspringen kann er seine Leidenschaft teilen. Zu den schönsten Sprüngen zählt er unter anderem einen Tandemsprung mit dem damaligen Bundespräsident Heinz Fischer und „viele wunderschöne Nacht- & Alpinsprünge“.

Brenzlige Situationen hat er beim Springen selten, erzählt der Piestinger. Wenn der Hauptschirm nicht richtig aufgehe, müsse man den Zweitschirm aufmachen. Doch das passiere nicht oft. „Bei den militärischen Sprüngen in der Nacht mit Gepäck ist schon viel Anspannung mit dabei, ob alles gut geht.“

Für die Familie war es nicht immer leicht, dass er so viel Zeit in der Luft verbringt. „Meine Frau hat sich schon Sorgen gemacht, wenn ich mich nicht sofort gemeldet habe. Das ist bei meinem Beruf aber auch verständlich.“ Ans Aufhören denkt Peter Hofbauer noch nicht: „Ich möchte zivil noch einige Jahre weiter springen.“

Peter Hofbauer im freien Fall mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer. Foto: Peter Seifert Foto: Markus Seifert, Markus Seifert