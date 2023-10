Temposchwelle sorgte für Aufregung bei Autofahrern in Wiener Neustadt

Aufregung um eine Temposchwelle gab es in der Mairegasse in der Siedlung hinter der Pottendorfer Straße. Denn die hohe Temposchwelle war für einige Autos anscheinend ein unüberwindbares Hindernis. Die Folge: Die Schwelle wurde von der Stadt nach Autofahrerprotesten „tiefer gelegt“. Die Grünen fordern – wie übrigens auch SPÖ-Gemeinderat Rudi Müllner – ein Gesamtverkehrskonzept für die Siedlung. „In den letzten Jahren sind hunderte Wohnungen entstanden, weitere sind in Planung. Das allein verlangt schon eine ganzheitliche Lösung,“ betont Klubsprecher Michael Diller-Hnelozub. „Zusätzlich ist 2025 die neue Radfahrunterführung beim Bahnhof Civitas Nova fertig. Das heißt deutlich mehr Radverkehr durch die Siedlung, dafür muss schon jetzt vorgebaut werden.“ Auch so mancher Gehsteig in der Wohnsiedlung fehle noch.

ÖVP-Infrastruktur-Stadtrat Franz Dinhobl erklärt gegenüber der NÖN, dass mit der Temposchwelle in der Mairegasse Poller ersetzt wurden. Dass das Viertel eine Verkehrslösung braucht, ist auch für ihn klar. Es sei auch eine in Sicht, auch wenn es noch dauern würde. Eine Rolle spielen dabei die sanierten EVN-Gründe: „Dort wird mit dem Wohnbau eine zusätzliche Straße in der Siedlung entstehen, über die der Verkehr abgeleitet werden soll“, erklärt Dinhobl. Jetzt dort in das System einzugreifen, etwa Sperren wegzunehmen, würde nur noch mehr für Verwirrung sorgen. Generell hält er aber auch fest: „Ich bin jetzt ein paar Mal in der Siedlung gewesen, das große Verkehrsaufkommen wäre mir dort nicht aufgefallen.“