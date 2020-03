Am späten Montagnachmittag wurde das Rote Kreuz in ein Fitness-Center in einem Einkaufscenter in Wiener Neustadt alarmiert.

Eine Person dürfte gesundheitliche Probleme in der Sauna bekommen haben und in Folge zu lange der hohen Temperatur ausgesetzt gewesen sein.

Nach einer Versorgung durch das Rote Kreuz vor Ort wurde der Patient in das Landesklinikum Wiener Neustadt transportiert. Montagabend bestand Lebensgefahr.