Die Wiener Neustädter Schulen öffnen wieder ihre Türen

Die Privat-Volksschule Sta. Christiana Wiener Neustadt lädt am 27. November von 8.05 bis 11.45 alle Interessierten ein. Von 9.45 bis 10.05 gibt es kurze Vorführungen im Speisesaal.

Allgemeinbildende Höhere Schulen

Gymnasium Katzelsdorf: 20. Oktober, 13 bis 17 Uhr für Volksschüler. Anmeldung erforderlich: 02622/78402.

BG Babenbergerring: 21. Oktober, 9 bis 12 Uhr.

BG Zehnergasse: 8. November, 14 bis 18 Uhr und 9. November sowie 10. November, jeweils von 8 bis 12 Uhr.

BRG Gröhrmühlgasse: 10. November, 8 bis 13.30 Uhr. Anmeldung: www.brg.at.

BORG Wiener Neustadt: 10. November, 13 bis 17 Uhr.

Berufsbildende Mittlere und Höhere Schulen

BafEP: 20. Oktober, 13 bis 17 Uhr. 21. Oktober, 8 bis 12 Uhr.

HLM: 20. Oktober, 13 bis 17 Uhr. 21. Oktober, 8 bis 12 Uhr.

Caritas Fachschule für Sozialberufe: 20. Oktober, 1. Dezember, und 19. Jänner, jeweils 9 bis 15 Uhr, sowie 2. Dezember, 9 bis 12.

Gesundheits- und Krankenpflegeschule: 24. Oktober, und 23. November, jeweils 17 Uhr.

BHAK Führung und Sicherheit in der MilAk: 18. November.

HAK/HAS Wiener Neustadt: 18. November, 8 bis 11 Uhr.

HLW: 24. November, 13.30 bis 17 Uhr, 25. November, 9 bis 12.

HLW/BafEP Sta. Christiana Frohsdorf (Lanzenkirchen): 24. November und 12. Jänner, jeweils 9 bis 16 Uhr, sowie 25. November und 13. Jänner, jeweils 9 bis 12.

HTL: 1. Dezember, 13 bis 17 Uhr und 2. Dezember, 8 bis 12 Uhr.

Mittelschulen

Sport MS: 20. Oktober, 8 bis 13 Uhr.

MS Wirtschaft & Technik: 10. November, 8 bis 12 Uhr.

MS Sta. Christiana Wiener Neustadt: 13.-17. November nach Anmeldung, 18. November 9 bis 13 Uhr.

Bilingual Junior High: 17. November, 8.30 bis 13 Uhr.

Europamittelschule: 17. November.

Musik-MS Burgplatz: 24. November, 8 bis 12 Uhr.

Sta. Christiana Frohsdorf (Lanzenkirchen): 24. November, 9 bis 16 Uhr und 25. November, 9 bis 12 Uhr.

MS Föhrenwald: Nach telefonischer Voranmeldung.

Ein Besuch in der Polytechnischen Schule am Burgplatz in Wiener Neustadt ist nach Voranmeldung jederzeit möglich.