AMS und AK Wr. Neustadt helfen beim Wiedereinstieg nach der Babypause

Am 9. Mai 2023 veranstaltet das Arbeitsmarktservice Wiener Neustadt gemeinsam mit der Arbeiterkammer Niederösterreich eine Infoveranstaltung zum Thema Wiedereinstieg. Frauen und Männer, die sich während einer familiär bedingten Unterbrechung des Berufslebens wieder in Richtung Arbeitsleben orientieren, holen sich Tipps und Ratschläge.

„Die anhaltend starke Arbeitskräftenachfrage eröffnet auch Frauen und Männer nach der Babypause attraktive Berufschancen. Gleichzeitig stellt eine sich rasch verändernde Arbeitswelt gerade Jobsuchenden mit Kinderbetreuungspflichten vor enormen Herausforderungen“, sagt AMS-Geschäftsstellenleiter Mevlüt Kücükyasar.

Mevlüt Kücükyasar, Leiter der AMS-Geschäftsstelle Wiener Neustadt Foto: AMS NÖ, GERALD TSCHANK

„Die sich schnell verändernde Arbeitswelt und die zunehmende Digitalisierung in vielen Branchen stellen Jobsuchende vor große Veränderungen. Zugleich eröffnet die weiterhin gute Arbeitskräftenachfrage der Unternehmen in Stadt und Bezirk Wr. Neustadt Wiedereinsteigern attraktive berufliche Einstiegs- und Aufstiegschancen“, so Geschäftsstellenleiter Mevlüt Kücükyasar. Eine passende Qualifikation ist hier der entscheidende Faktor. Wenn Wiedereinsteiger hier Aus- und Weiterbildungsbedarf haben, biete das AMS ein umfassendes Förderangebot. „Kompetente Beratung und eine zielgerichtete Vorbereitung auf den beruflichen Wiedereinstieg sind daher besonders wichtig“, so der AMS-Leiter.

Viele Experten vom AMS, Arbeiterkammer und von anderen Institutionen freuen sich darauf, mit Beratung und Information zu folgenden Themen zur Verfügung zu stehen: Arbeitsmarkt & Jobsuche, Aus- und Weiterbildung, Finanzielles und Förderungen, Kinderbetreuung, Frauen- und Familienberatung, Karriereplanung, Erfahrungsaustausch.

WO[MAN] & WORK Perspektive Wiedereinstieg

Infotag des AMS Wr. Neustadt

Wann: 09. Mai 2023, 09:00-11:00 Uhr

Wo: ÖGB-Saal, Gröhrmühlgasse 4-6

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.