Visionsprozess 2035 wurde in Gemeinde Theresienfeld präsentiert

Infoveranstaltung im Gemeindezentrum: Die Gemeinde lud alle betroffenen Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger zu zwei Informationsveranstaltungen zum Thema „neuer Bebauungsplan West“ ein. Dieser Teilbebauungsplan West ist der letzte Teil des gesamten Bebauungsplans für das Gemeindegebiet und ist das Ergebnis des vor über drei Jahren gestarteten Visionsprozesses 2035. Hierfür konnte der Experte Michael Fleischmann von „RaumRegionMensch“ ins Boot geholt werden.

Der Bebauungsplan soll für das gesamte Gemeindegebiet erlassen werden und in der Sitzung des Gemeinderates am 29. August 2023 beschlossen werden.

Wie SPÖ-Bürgermeisterin Ingrid Klauninger informiert, ist das Ziel der Vision 2035, die starke Bevölkerungszunahme der letzten Jahre zu verringern. „Das Wachstum ist nicht aufzuhalten, aber mit dem Erlass des Bebauungsplanes wird eine Lenkung der baulichen Aktivitäten – und somit eine geringere Zunahme als in den letzten Jahren – angestrebt“, so die Ortschefin. Ohne diese neuen Maßnahmen würden auch die infrastrukturellen Einrichtungen der Gemeinde über kurz oder lang ihr Limit erreichen. Ein wichtiger Aspekt ist die Erhaltung des Siedlungscharakters in Theresienfeld.

Es waren alle im Gemeinderat vertretenen Fraktionen zur aktiven Beteiligung bei den Veranstaltungen eingeladen.