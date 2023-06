Wiener Neustädter Denkmäler werdne mit QR-Codes ausgestattet

Die QR-Codes können ganz einfach via Smartphone gescannt werden und führen dann zu allen wichtigen Infos über die jeweilige Sehenswürdigkeit.

"Wiener Neustadt hat eine große Geschichte, die sich nicht zuletzt auch in der Vielzahl der Denkmäler im Stadtgebiet zeigt. Im Rahmen unserer Denkmalpflege ist es mir als zuständiger Stadtrat auch besonders wichtig, dass die Menschen wissen, wofür die Denkmäler stehen und welche Hintergründe es zur Erstellung bzw. zur Symbolik gibt. Dies geht bei manchen ganz klar hervor, bei anderen nicht. Aus diesem Grund haben wir hier eine Initiative gesetzt und bereits die Mariensäule, die Bombengedenksäule und den Schrauthammerbrunnen am Hauptplatz mit QR-Codes versehen. Weitere Denkmäler werden sukzessive folgen", so SPÖ-Vizebürgermeister Rainer Spenger.