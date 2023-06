Pernitz bereitet sich auf den Ausbau des Glasfaser-Netzes vor

Nachdem in Walpersbach und großen Teilen von Lanzenkirchen die Bauarbeiten bereits abgeschlossen sind und in neun weiteren Gemeinden im Bezirk (Lichtenegg, Hollenthon, Bromberg, Wiesmath, Bad Erlach, Katzelsdorf, Krumbach, Bad Schönau und Kirchschlag in der Buckligen Welt) der Ausbau läuft, erhält nun auch Pernitz die Möglichkeit auf NÖ Glasfaser.

Denn während Wasser, Kanalisation oder Strom längst zur Selbstverständlichkeit für jeden Haushalt geworden sind, ist die Versorgung mit leistungsfähigem Breitband eine große Herausforderung – vor allem im ländlichen Raum. Das Land NÖ hat ein Modell entwickelt, das Chancengleichheit zwischen kleinen Gemeinden und Städten herstellen soll.

Geplanter Baustart im Frühjahr 2024

Die Marktgemeinde Pernitz hat in den letzten Jahren alle Vorbereitungen für die Umsetzung des NÖ Modells getroffen. „Wir haben intensiv darauf hingearbeitet, die beste Infrastruktur für unsere Gemeinden zu bekommen. Jetzt liegt es an uns, die notwendige Bestellquote zu erreichen und damit die Voraussetzung für den Glasfaserausbau zu schaffen“, so Bürgermeister Hubert Postiasi (ÖVP). Wenn bis Ende September mehr als 42 Prozent der Haushalte und Betriebe im vorgesehenen Ausbaugebiet eine Bestellung abgeben, können die Bauarbeiten voraussichtlich im Frühjahr 2024 starten.

Gemeinsam mit nöGIG, die nach Erreichen der nötigen Voraussetzungen das Netz in der Gemeinde errichten wird, werden die Bürger in der Sammelphase umfassend über die Vorteile der Infrastruktur informiert. Dafür wird ein umfangreiches Infopaket bereitgestellt. Geplant sind Infoveranstaltungen, Sprechstunden und Hausbesuche bis zum Ende der Sammelphase.

Das Netz bleibt langfristig im Besitz des Landes und steht unterschiedlichen Anbietern von Internetdiensten offen. Mehr zum NÖ Glasfasermodell unter www.noegig.at