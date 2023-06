Start für die neue Gesundheitskoordination in Hochwolkersdorf

Diese Beratung ist ein kostenloses Service der Gemeinde und der „Tut gut“ Initiative des Landes NÖ. Ins Rollen war die Schaffung dieser Einrichtung schon vor einem Jahr gekommen. Vizebürgermeisterin Bianca Fürst: „Initiatorin war die geschäftsführende Gemeinderätin Daniela Karuza, sie hat recherchiert und ist auf das Eu- geförderte Projekt gestoßen.“ Der nächste Schritt war die Bildung einer Arbeitsgruppe, der sich neben Bianca Fürst noch die ÖVP-Gemeinderäte Katja Fürst, Daniela Karuza und Johann Waldherr anschlossen.

Tatkräftige Hilfe kam weiters aus Forchtenstein. Die zwei bereits erfahrenen Pflegekoordinatorinnen Dagmar Puschenreiter und Nadja Fenz boten der Hochwolkersdorfer Gruppe ihre wertvolle Hilfe an.

Das Ergebnis ist ein vielseitiges Angebot unter dem Motto “Rundum versorgt in Hochwolkersdorf“. Dabei bieten Marion Bauer und Sonja Fürst künftig jeden Mittwoch von 17 bis 18 Uhr eine telefonische und von 18 bis 19 Uhr eine persönliche Sprechstunde in einem Raum der Ordination des Gemeindearztes Adil Al-Sayegh an.

Das Spektrum der Hilfeleistung umfasst Beratungsgespräche zu Gesundheit und Sozialem, die Veranstaltung von Gesundheitstagen, geführte Ausflüge, die Gründung von Bewegungsgruppen und vieles mehr. Der unerwartet zahlreiche Besuch bei der Auftaktveranstaltung „Gesundheitskoordination in Hochwolkersdorf“ am 31. Mai zeigte das große Interesse der Bevölkerung an dieser Einrichtung.