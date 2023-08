Abschied vom „Feinkost Kartell“ am Wiener Neustädter Marienmarkt

Mit großen Plänen trat Wolfgang Kapuy 2019 die Nachfolge von Meinl am Marienmarkt an. „Das Feinkost Kartell“ sollte ein Wohnzimmer werden, mit Wein, Prosciutto & Co. Mittlerweile geht das Konzept mehr in Richtung Cocktails, aber nur mehr bis Jahresende. Der Vertrag mit der Stadt (bzw. der wnsks) sei beidseitig nicht verlängert worden, erklärt Wolfgang Kapuy im Gespräch mit der NÖN.

„Das, was ich jetzt mache, will ich auch weiterhin machen, das ist mein Leben. Aber mein Konzept hat für den Standort einfach nicht gepasst“, gesteht er ein.

Natürlich habe es auch andere Faktoren für den Entschluss gegeben: Die Corona-Krise samt Lockdowns oder auch die allgemein sinkende Besucherfrequenz in der Wiener Neustädter Innenstadt. Er will jedenfalls in der Gastronomie bleiben – ob in Wiener Neustadt oder etwa in Wien lässt er im Gespräch mit der NÖN offen. Seitens der Stadt bestätigt man gegenüber die beidseitige Vertragsauflösung mit Jahresende, es gebe bereits einige Interessenten für den Standort.