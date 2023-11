Viele Kunden fühlten sich hier besonders gut beraten, dazu kam Ware, die man in der Stadt sonst vergeblich suchte: Viele Jahre führte Rudolf Hasslinger die Boutique „Duo Jeans Company“. Zuerst in der Herzog Leopold Straße, ehe er in die Schulgasse umzog, wo das Geschäft bis zuletzt bestand. Mit 31. Oktober wurde zugesperrt, Rudolf Hasslinger ging in den Ruhestand.