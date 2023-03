Abschied von Wiener Neustadts „Duffy“: Urgestein ist in Pension

Es gibt einige Geschäfte in der Innenstadt, die man zum Stamminventar zählen kann.

Eins davon ist „duffys crazy store“ in der Friedrichsgasse 5. Ob Converse, Vans oder Dr. Martens – bei „Duffy“ gab‘s alles, was das Herz begehrte. „23 Jahre bin ich jetzt in der Innenstadt“, erzählt Herbert Ivancsich, den alle nur unter „Duffy“ kennen. Aber jetzt ist er seit August in Pension und hat entschieden, dass nun auch die Zeit für den „crazy store“ gekommen ist. „Es war eine schöne Zeit. Wir haben immer eine große Auswahl an Schuhen gehabt“, so „Duffy“.

Besonders erinnert er sich an seine Kunden, die natürlich nach und nach Stammkunden wurden. „Ich hatte sogar Kunden, die extra von Australien, den Bermudas oder Kanada kamen und bei mir Schuhe kauften“, erinnert er sich.

Dass der Unternehmer zusperrt hat sich im letzten Monat schnell herumgesprochen. Das zeigt sich auch beim Lokalaugenschein der NÖN vergangene Woche. Wer das Geschäft kennt, weiß, dass sich hier normalerweise Schuhkarton um Schuhkarton stapelt, dass man beim Hineingehen im schmalen Gang zurückschieben musste, wenn jemand einem entgegenkam. Da war es am Donnerstag dann doch etwas luftiger im 50 Quadratmeter großen Geschäft.

Bis Mai hat das Schuhgeschäft noch geöffnet oder „wenn alle Schuhe weg sind“. Dann geht „Duffy“ in Pension und „die Leute können mich in den Schanigärten grüßen“.

