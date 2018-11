Die Wiener Neustädter Polizei bekommt Verstärkung: Zumindest einmal pro Woche wird die neue – nicht unumstrittene – Spezialeinheit „Puma“ in der Stadt im Einsatz sein.

Sechs Beamte unterstützen dabei einmal pro Woche die „heimischen“ Polizeikräfte, vor allem bei Schwerpunktaktionen in den Schutzzonen Bahnhof, Esperantopark und Stadtpark. Die Spezialkräfte werden aber auch im Weihnachtstrubel in der Innenstadt, sprich in den Fußgängerzonen und am Hauptplatz patrouillieren, wobei: „Grenzen gibt es natürlich nicht, sie werden dort eingesetzt, wo es notwendig ist“, sagt Polizeikommandant Manfred Fries gegenüber der NÖN.

Sicherheitsgefühl soll gestärkt werden

Die „Pumas“ haben eine Spezialausbildung, werden verstärkt für Einsätze in Schutzzonen herangezogen – auf Spezialwaffen wird dabei jedoch verzichtet. Bei ihren Patrouillen in der Innenstadt sollen sie vor allem abschreckende Wirkung gegen Taschendiebe & Co. zeigen und auch das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung heben.

Die „Pumas“ waren auch bei den letzten beiden Schwerpunktkontrollen in den drei Wiener Neustädter Schutzzonen im Einsatz.

Dabei wurden insgesamt 73 verdächtige Personen von der Polizei kontrolliert, gegen 13 wurde ein Betretungsverbot für die Zonen ausgesprochen. Fünf Personen, die sich trotz eines bestehenden Verbots in den Schutzzonen aufgehalten hatten, wurden angezeigt.