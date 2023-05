Baumgartgasse in Wiener Neustadt: Andere Einbahn

Wiener NeustadtZu Umleitungen kommt es in der Innenstadt. In der Frauengasse, sie ist die Ausfahrtsstraße vom Domplatz, wird eine Fernwärmeleitung verlegt. Deswegen ist die Frauengasse derzeit nur bis zum Haus von „Elektro Pasterer“ befahrbar, danach wird der Verkehr in die Baumgartgasse umgelenkt, dafür wurde die Einbahn umgekehrt. Die Arbeiten werden bis zum 2. Juni dauern.

Von der Herrengasse aus ist die Baumgartgasse momentan gesperrt. Foto: NÖN Wiener Neustadt, Schranz

Die Durchfahrt Frauengasse ist derzeit gesperrt. Foto: NÖN Wiener Neustadt, Schranz

