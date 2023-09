Das letzte Bier: „Anstalt für Getränke 42“ in Wr. Neustadt schließt

Die Sperrstunde in der „Anstalt für Getränke 42“ in der Brodtischgasse naht. „Anstaltsleiter“ Wolfgang Leinweber wird mit 30. September schließen. „Frequzenz und Umsatz sind in den letzten Monaten deutlich zurück gegangen. Es zahlt sich einfach nicht mehr aus“, erklärt er im Gespräch mit der NÖN. Zudem habe sich für ihn auch ein Zeitmangel ergeben. Zum einen ist Wolfgang Leinweber als Handelvertreter in der Industrie tätig, zum anderen ist er als Musiker mit „The Hoodoo Men“ unterwegs.

Genau vor acht Jahren, am 9. September 2015, wurde die „Anstalt für Getränke 42“ eröffnet. Hauptaugenmerk legt der Biersommelier auf regionale und kleinen Brauereien, vor allem aus Österreich, dazu werden unter anderem Wein und Fruchtsäfte angeboten. Zudem war die Anstalt in den vergangenen Jahren auch ein beliebter Innenstadt-Treffpunkt für ein (oder mehr) Biere samt Fachsimpelei am Tisch. Im September ist noch Donnerstag (15 bis 18.30 Uhr), Freitag (12.30 bis 18.30 Uhr) sowie Samstagvormittag geöffnet.