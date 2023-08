Ehemaliges Kaufhaus Müller: Abriss hat begonnen

Die NÖN hatte es exklusiv berichtet: Das ehemalige Kaufhaus Müller in der Fußgängerzone Wiener Straße, es wurde 2018 überraschend geschlossen und in die Merkurcity verlegt, wird abgerissen. Auf dem Areal (im Besitz der Wiener „NLY Invest GmbH“) soll ein modernes Gebäude in derselben Höhe wie jetzt, samt Tiefgarage, entstehen. Darüber sind rund 40 Wohnungen in den oberen Stockwerken geplant, im Erdgeschoß sollen wieder Geschäfte – etwa ein Feinkostsupermarkt – angesiedelt werden. Der Abbruchbescheid für das alte Gebäude wurde von der Stadt bereits erteilt, seit einigen Tagen ist das ehemalige Kaufhaus auch zur Baustelle geworden, derzeit laufen Entkernungsarbeiten. Details zum Projekt sollen in den nächsten Tagen präsentiert werden.

Im Inneren des Gebäudes haben die Abrissarbeiten bereits begonnen. Foto: Schranz