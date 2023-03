EVN-Büro im ehemaligen Café Bernhart

Seit Herbst 2021 und dem Ende einer Pizzeria im ehemaligen Traditionskaffeehaus „Bernhart“ hat sich in den Räumlichkeiten am Hauptplatz nichts getan. Jetzt gibt es statt Melange und Apfelstrudel EVN-Beratungsgespräche. Denn der Energieanbieter – er hat bereits eine Filiale nebenan – hat die Räumlichkeiten gemietet, wie Besitzer Jürgen Höfler gegenüber der NÖN bestätigt. Laut EVN-Sprecher Stefan Zach werden dort bis Ende Mai zusätzliche Beratungsmöglichkeiten für EVN-Kunden angeboten, „wir hoffen, dass wir damit den Ansturm aufgrund der Vertrags-Umstellungen abfedern können und es zu keinen langen Schlangen vor der Filiale kommt. “ Neben dem zusätzlichen Platzangebot sei auch mehr Personal im Einsatz, so Zach.

