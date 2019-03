Kinderlachen statt T-Shirt-Verkauf: In dem ehemaligen Textilgeschäft "Tally Weijl" in der Fußgägerzone Wiener Straße wird von der Stadt eine zweigruppige Tagesbetreuungseinrichtung für jeweils 15 Kinder ab 2,5 Jahren entstehen. Dafür werden 325.000 Euro in die Hand genommen, schon im September soll die Einrichtung eröffnet werden.

"Wir schlagen damit zwei Fliegen mit einer Klappe. Einerseits beleben wir die Innenstadt, anderseits haben wir eine zusätzliche Betreuungseinrichtung für Kinder", so ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger und ÖVP-Vizebürgermeister Christian Stocker.

Weitere Projekt die im Schul- und Kindergartenbereich vorgesehen sind: Am Areal des Paul Habetin-Kindergartens entstehen ebenfalls zwei neue Tagesbetreuungs-Gruppen (Budget 620.000 Euro, Eröffnung 2020). Am Areal des Franz Michael Bendek-Kindergartens werden vier Gruppen hinzukommen (Budget 2,2 Mio. Euro, Eröffnung 2021).

Dazu erfolgt ein großer Zubau der Volksschule Hans Barwitzius in der Breitenauersiedlung. Die Schule wird verdoppelt, nach der Fertigstellung sollen insgesamt 16 Klassen zur Verfügung stehen. Hier investiert die Stadt 3,8 Millionen Euro, Fertigstellung ist September 2021.