Gute Nachrichten für den Marienmarkt: In den nächsten Wochen werden wieder alle Stände besetzt sein. Das Restaurant "Edelfisch", es ist seit Dezember geschlossen, wird von einer Mitarbeiterin weitergeführt und bald wieder aufsperren.

Positive News gibt es auch bezüglich des ehemaligen Standes der Fleischerei Dorfmeister, der seit Mai des Vorjahres leer steht. Mit Beginn der Landesausstellung wird dort ein Weingeschäft eröffnen. Betrieben wird es vom Freigut Thallern in Gumpoldskirchen, in Kooperation mit dem Weinforum Thermenregion Niederösterreich und Wienerwald Tourismus. In der Vinothek wird es in Zukunft Weine aus der Region zwischen Wien und Wiener Neustadt zu kosten und kaufen geben.