„Grabi Mietfach“ in Wiener Neustädter Innenstadt bleibt bestehen

Dass es dann so schnell geht, damit hat Bianca Gram vom „Grabi Mietfach“ in der Neunkirchner Straße nicht gerechnet.

Hannes Winkelmayer und Julia Prem von „Lapiseum“ – das Unternehmen verkauft Schmuckstücke mit Heilsteinen – übernahmen nahtlos mit 2. Mai das Geschäft: „Ich bin den beiden so dankbar“, kann es Gram gar nicht in Worte fassen. Für Gram sind die beiden keine Unbekannten, denn der Schmuck von „Lapiseum“ ist beim „Grabi Mietfach“ ausgestellt. „Ich habe vor acht Jahren mit einem gewissen Elan begonnen und genau den spüre ich auch bei dem Pärchen“, so Gram.

Für Winkelmayer und Prem ist klar, dass das Konzept des Geschäfts gleich bleiben wird: „Wir wollen das von Bianca in Ehren halten, es soll nicht alles umsonst gewesen sein“, so Winkelmayer bestimmt. Auch die beiden sind ihr sehr dankbar, dass sie die Möglichkeit bekommen, quasi ein Geschäft aufzumachen. „Wichtig ist uns, dass die Leute, wenn sie hereinkommen, weiterhin das ‚Grabi Mietfach‘ sehen mit den verschiedenen Ausstellern und nicht nur unsere Sachen“, erklärt er.

Zwei Dinge werden sich aber ändern. Zum einen die Öffnungszeiten, denn künftig wird das Geschäft Montag bis Samstag geöffnet haben: „Die genauen Öffnungszeiten schauen wir uns noch an, aber definitiv ab dem Vormittag bis am Abend“, erzählt Winkelmayer, damit möchte er die Einkaufszone mehr beleben. Er liebäugelt auch mit einer Sonntagsöffnung, „man muss sich auch von anderen abheben. Wir planen auch Veranstaltungen“. Zum anderen wird momentan an einer Namensänderung gefeilt: „Wir wollen unseren Firmennamen mit dem jetzigen Namen kombinieren.“

