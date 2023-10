Palmers dementiert Gerüchte in Wr. Neustadt: „Wir sperren nicht zu!“

Hartnäckig hat sich in den letzten Wochen ein Gerücht gehalten: Die Palmers-Filiale, ein Urgestein der Wiener Neustädter Geschäftswelt in der Innenstadt, sperrt zu. Eine Falschmeldung, wie sich nach Recherchen der NÖN ergibt. „Wir werden in letzter Zeit sehr oft mit diesem Gerücht konfrontiert, aber es ist schlichtweg falsch. Wir sperren nicht zu!", heißt es seitens der Filialleitung zur NÖN. Woher die Gerüchte kommen, ist unklar. Sie könnten jedoch mit der Schließung der „Gloriette“ neben der Palmers-Filiale zusammenhängen.