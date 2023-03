„Schermann Brillen“ jetzt am Wiener Neustädter Domplatz

Nach 20 Jahren auf dem Hauptplatz übersiedelte der Optiker „Schermann Brillen“ auf den Domplatz. „Das Unternehmen ist aus der Wiener Neustädter Innenstadt nicht mehr wegzudenken. Als Bürgermeister bin ich sehr froh und dankbar, dass Daniela und Manfred Schermann dem Herzen der Stadt auch weiterhin die Treue halten“, so ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger bei einem Besuch.

Daniela und Manfred Schermann im Gespräch mit der NÖN: „Wir haben zwar kein Eröffnungsfest gemacht, trotzdem freuen wir uns, dass uns schon so viele Kunden an den ersten Tagen besucht haben. Wir stoßen gerne mit jedem persönlich an, der uns an unserem neuen Standort am Domplatz besuchen will.“

