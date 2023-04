Stadtchef Klaus Schneeberger: „Maximilium am Stadtpark auf Schiene“

Es ist bei vielen Wiener Neustädtern ein Thema: Die Baustelle für das „Maximilium am Stadtpark“, die derzeit still steht. Gerüchte, dass das Projekt gescheitert ist, zerstreut ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger im Gespräch mit der NÖN: „Das Projekt ist auf Schiene, es gibt keine Irritationen.“ Derzeit werde „hart, aber fair“ an diversen Verträgen gearbeitet, „ich rechne damit, dass spätestens im Frühjahr 2024 Start für den Bau des Bildungscampus ist“, so das Stadtoberhaupt.

Hauptaugenmerk bei den Verhandlungen gilt dem Bildungscampus selbst. „Mein Ziel ist es, dass wir einen Grundstückstausch erreichen, damit wir dort nicht ewig Miete auf einem nicht-stadteigenen Grundstück zahlen müssen. Deswegen wird derzeit seitens der Stadt nach einem geeigneten Tauschobjekt gesucht“, erklärt Bürgermeister Klaus Schneeberger.

Dazu wird auch an der zukünftigen Garage gefeilt, rund 150 Plätze sollen dort in Zukunft auch der Stadt bzw. Innenstadt-Einkäufern zur Verfügung stehen.

