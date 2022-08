Tierrettung: Fledermaus in Wiener Neustädter Hutgeschäft

Zwei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt eilten zum Einsatz in die Fußgängerzone.

"Im Hutgeschäft wurde die Fledermaus rasch lokalisiert und eingefangen. Man entließ diese danach in der Natur in die Freiheit", berichtete die Wehr in einer Aussendung am Freitagnachmittag.

