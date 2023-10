Vom Kostüm bis zum Dirndl: Neue Schneiderei in Wiener Neustadt

Zuwachs für die Innenstadt-Geschäftswelt: In der Adlergasse 5, gleich neben “Mika's Backzubehör“, bietet die Maßschneiderei „Wisteria“ ihre Dienste an. Maßgeschneiderte Sakkos, Ballkleider und sogar Kostüme schneidert die Besitzerin, Laura-Alice Mayer, die das Geschäft ganz allein führt. Produziert wird auf Wunsch der Kundschaft: „Die Leute kommen entweder selbst mit Ideen oder sie suchen meine Unterstützung und wir entwerfen die Idee gemeinsam“, erzählt die Schneiderin. In den letzten Wochen - der „Oktoberfest-Zeit“, seien Dirndl besonders gefragt gewesen. Neben dem Schneidern nach Maß, nimmt sie auch Änderungen an Kleidungsstücken vor.

Alice-Laura Mayer ist erfahrene Schneiderin, die sogar einige Jahre in England tätig war. Nachdem sie die Meisterprüfung abgelegt hat, wollte sie sich nun selbstständig machen. Geöffnet hat die Schneiderei von Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung.