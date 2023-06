Wiener Neustadt: „Murli's“ schließt nach nur einem Jahr

Mit Bowls, Pita, Falafel, Kebap und vielem mehr begeistert „Murli's Streetfood“ in der Herzog-Leopold-Straße 20 seit einem Jahr seine Kunden. „Ich bin damals einfach eingestiegen, weil ich etwas Neues und Anderes bieten wollte“, erzählt Chef Haci Yildirim.

Schweren Herzens muss er sein Geschäft aber mit Ende Juli schließen: „Es ist alles zu teuer geworden. Der Umsatz ist gestiegen, aber es geht sich trotzdem nicht aus.“ Miete, das Parken und auch Energiekosten sind auf Dauer zu hoch. Yildirim spricht aber auch die fehlende Frequenz in der Fußgängerzone an. Gerade an sehr heißen Tagen oder wenn keine Schüler unterwegs sind, sei nichts los.

„Ich muss auch an meine Familie denken, meine Frau kann leider nicht mehr aushelfen“, so Yildirim. Einem neuen Job hat er schon zugesagt, „da habe ich ein fixes Einkommen“.

Leer bleibt das Geschäftslokal aber keineswegs – laut Yildirim wird es nahtlos übernommen, mit einem neuen Gastronomiebetrieb.