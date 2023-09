Wiener Neustädter Bahngasse für drei Wochen gesperrt

Wiener Neustadt In der Innenstadt kommt es derzeit zu Verkehrsbehinderungen. Der Grund: Von der Bahngasse 14 bis Brodtischgasse 28 werden in den nächsten drei Wochen die Fernwärmeleitungen gelegt. Das bedeutet eine Sperre der Bahngasse zwischen Brodtischgasse und Lederergasse, die bis 6. Oktober vorgesehen ist. Der Verkehr wird in diesem Zeitraum über Burggasse, Burgplatz, Südtiroler Platz, Maria Theresien-Ring und Lederergasse umgeleitet. Die Arbeiten hängen mit der Begegnungszone zusammen, die in diesem Bereich entstehen wird.